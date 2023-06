Brick in a Wall bei Frühnutzung der Freiburger Sporthallen??

Ein Anfrage der SPD Fraktion vom 24.4.23 scheint nun doch Risse in den festverhärteten Beton des städtischen Gebäudemangement zu bringen. Obwohl deren Antwort auf die SPD-Anfrage, verlesen von der Chefin des Sportamtes, Dr. Hegar, erstmal wie ein kalter Waschlappen in die Fresse daherkam 0:43

Doch SPD Fraktionschefin Julia Söhne legte nach:2:36 Die Nutzung der Hallen sei unabdingbar0:22

Sie fand angesichts einer mittlerweile unendlichen Geschichte auch Unterstützung bei dem CDU- Sprecher Herrn Kotterer. 0:11Da wollte auch der als Sachkundiger dem Ausschuß zugehörige Vertreter aus den Verbänden nicht hintanstehen 1:00

Julia Söhne gab dies Gelegenheit noch einmal Gelegnheit nachzulegen : 1:31



Bei soviel Übereinstimmung im Ratsauschuß zeigte der Finanz- und Sportbürgermeister, Stefan Breiter, dass ihm erkennbar auch für die Dezernentenkonferenz eher offene Türen in dem Ablehnungsbeton sich auftum könnten 1:16

We will see - wäre schön wenn Kommunalpolitik immer so einfach wäre zu lösen.

KMM

Top1 Komplett 11:58