SPD fordert Kontrolle der Tariftreue

Die SPD Fraktion im Freiburger Gemeinderat fordert, dass die Stadt Freiburg wenn sie Arbeiten in Autrag gibt, die Einhaltung der Tariftreue besser kontrollieren soll. Eine externe Kommission soll das kontrollieren. Über die Forderung und den entsprechenden Antrag haben wir mit Julia Söhne, Fraktionsvorsitzende der SPD/Kulturliste gesprochen. Im Interview haben wir sie auch nochmal auf die Nicht-Weitergabe bzw. den Nicht-Ausgleich der Tariferhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst von der Stadt Freiburg an die freien Träger der Kitas etc. gesprochen, die die SPD weiterhin mit Verweis auf die Haushaltslage rechtfertigt.