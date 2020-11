Kann nicht existente Bürgerbeteiligung Beschluss zur Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen kippen?

Der Aufsichtsrat der Freiburger Stadtbau hat am Freitag der Umwandlung von 120 Miet- in Eigentumswohnungen in der Sulzburger Straße in Weingarten zugestimmt. RDL hatte das Thema vor der Sitzung öffentlich gemacht. Mit den betroffenen Mieter*innen hatte aus dem Aufsichtsrat ganz offenbar niemand gesprochen. Gegenstimmen kamen lediglich von der Stadt für Alle Fraktion, JUPI und dem Mieterbeirat. U.a. Grüne und SPD stimmten zu. Geprüft wird auf Antrag der Grünen lediglich die Verlängerung der Selbstnutzungsverpflichtung und die Sicherung eines Rückkaufrechts durch die Stadtbau. Als Vorbild dient Stadt- und Stadtbau das Projekt Binzengrün 34. Hier konnte von den 88 Mietparteien nach der Umwandlung in Eigentumswohnungen kein einziger Haushalt zurückziehen. Wir haben über das Thema mit Gregor Mohlberg von der Linken Liste, aus der Stadt für Alle Fraktion gesprochen.