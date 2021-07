Auf dem Marktplatz in Weingarten ist man gegen die Privatisierung von Wohnraum

In Freiburg fehlen nach Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung rund 20.000 Wohnungen im unteren Preissegment. Trotzdem hat der Aufsichtsrat der Freiburger Stadtbau im November 2020 der Umwandlung von 120 Miet- in Eigentumswohnungen in der Sulzburger Straße 15-19 in Weingarten beschlossen. 2022 soll saniert werden. Radio Dreyeckland hatte das Thema vor der nicht öffentlichen Sitzung öffentlich gemacht. Mit den betroffenen Mieter*innen hatte aus dem Aufsichtsrat niemand gesprochen. Auch der Sanierungsbeirat war nicht informiert. Dabei sieht das Programm "soziale Stadt", das mittlerweile "Sozialer Zusammenhalt“ heißt, explizit die Bürgerbeteiligung und die Beteiligung des Sanierungsbeirats vor. Die Vernichtung von 120 Mietwohnungen in der Sulzburger Straße und die nicht existente Bürgerbeteiligung hat in der Stadtgesellschaft und im Gemeinderat für einige Diskussionen gesorgt.

Die Sitzung des Sanierungsbeirats Weingarten mit dem Thema Privatisierung von Mietwohnungen der Stadtbau in der Sulzburger Straße wurde nun am Mittwoch den 30. Juni nachgeholt. Für Radio Dreyeckland hat Flo die Sitzung beobachtet. Wir haben mit ihm ausführlich gesprochen.