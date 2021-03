Soziale Durchmischung bedeutet z.B. in Weingarten Verdrängung

Anlässlich des europaweiten Housing Action Days am Samstag den 27. März organisierte das Freiburger Netzwerk Recht auf Stadt einen kleinen Stadteilspaziergang durch Weingarten. Gerade in der Corona Pandemie sei es wichtig, dass Mieter*innen auf die Straße gehen. Während der Staat große Wirtschaftsbetriebe mit milliardenschweren Rettungspaketen unterstütze, Immobilienkonzerne weiter hohe Renditen erzielten, müssten Mieter*innen in Kurzarbeit, gebe es keinen Corona Zuschlag für Menschen mit wenig Geld. Die schon zuvor zu hohen Mieten würden unbezahlbar. In der Krise verschärfe sich die soziale Frage und damit auch die Mieten- und Wohnungskrise. Im Mittelpunkt des Spaziergangs, den Radio Dreyeckland begleitete und an dem auch Mitglieder des Bürgervereins Weingarten, des Forum Weingartens und des Mietenbündnisses teilnahmen, stand die Kritik am Konzept der sozialen Durchmischung.