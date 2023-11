Explodierende Mietpreise sind in quasi allen deutschen Großstädten ein hochaktuelles Thema - vor allem in Freiburg. Hier kündigte vor Kurzem die Freiburger Stadtbau, unter anderem in der Badenweilerstr. in Weingarten, eine Mieterhöhung an. Auf der Mieter*innenversammlung im Stadteilbüro äußern Mieter*innen ihren Unmut, auch angesichts der vielen ungelösten Probleme im Wohnalltag.