Stadtteilentscheid in Freiburg Weingarten am Samstag über Privatisierung durch die FSB

In Freiburg fehlen nach Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung rund 20.000 Wohnungen im unteren Preissegment. Trotzdem hat der Aufsichtsrat der Freiburger Stadtbau im November 2020 die Umwandlung von 120 Miet- in Eigentumswohnungen in der Sulzburger Straße 15-19 in Weingarten beschlossen. Mit den betroffenen Mieter*innen hatte aus dem Aufsichtsrat niemand gesprochen. Der Sanierungsbeirat in Weingarten soll nun Ende September nochmal debattieren. Im November wird der Gemeinderat entscheiden. Forum Weingarten, der Bürgerverein Weingarten und das Mietenbündnis rufen nun am Samstag zur öffentlichen Abstimmung in Weingarten über die Privatisierung der Sulzburger Straße auf. Wir haben mit Stefan Borho vom Forum Weingarten gesprochen.