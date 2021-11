Stadt Freiburg und Stadtbau stoppen Privatisierung der Sulzburger Straße in Weinagrten

In einer Pressemitteilung am heutigen Freitag haben die Freiburger Stadtverwaltung und die Stadtbau verkündet die geplante Privatisierung von 120 FSB Wohnungen in der Sulzburger Straße 15-19 in Weingarten doch noch zu stoppen. "Im Verlauf der Planungen zur Sanierung und Privatisierung der FSB-Mietwohnungen in der Sulzburger Straße ist der Wert des Grundstücks mit Blick auf aktuelle Bodenwertentwicklungen stark gestiegen. Auf dieser Basis wurden die Parameter zur Schaffung von gefördertem Eigentum für Schwellenhaushalte neu berechnet. Mit Ansetzen der neuen Werte wären nun aber die Kosten für eine geförderte Eigentumswohnung derart gestiegen, dass eine solide Finanzierung des Kaufs für die angestrebte Zielgruppe der Schwellenhaushalte nicht leistbar wäre." so die gemeinsame Pressemitteilung von Stadt und Stadtbau. Es bleibt nun bei der energetischen Sanierung. Die Wohnungen bleiben aber im Bestand der FSB. Noch vor drei Wochen hatte die Freiburger Stadtverwaltung die Verkaufspläne gegenüber Radio Dreyeckland noch gerechtfertigt. Ob die Preise in dieser Zeit so gestiegen sind oder doch eher der massive Widerstand in Weingarten zu einem Umdenken geführt hat? Wir haben Günter Rausch vom Freiburger Mietenbündnis und demnächst wohl Stadtrat der Linken Liste nach einer ersten Stellungnahme gefragt: 3:27