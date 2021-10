Die große Mehrheit in Freiburg Weingarten ist gegen die Vernichtung von Mietwohnungen

Die mit Spannung erwartete Abstimmung im Sanierungsbeirat Sulzburger Straße über die geplante Privatisierung der Stadtbauwohnungen in der Sulzburger Straße 15-19 in Freiburg Weingarten fiel recht eindeutig aus. Am Mittwochabend waren neun Stimmberechtigte dagegen, eine Person enthielt sich und vier, darunter die VertreterInnen von CDU und Grünen, waren für die Vernichtung von bezahlbaren Mietwohnungen. Es brauche auch Eigentumswohnungen, so z.B. Grünen Stadträtin Pia Federer. Das Votum des Sanierungsbeirats fließt nun in die Druckvorlage der Stadtverwaltung, die für die Privatisierung ist, ein. Am 10. November wird das Thema im Bauausschuss, am 30. November dann im Gemeinderat verhandelt. Wir waren bei der Sanierungsbeiratssitzung anwesend und haben einige Stimmen eingesammelt. Hört einen kommentierrenden Rückblick: 19:53

Im Morgenradio haben wir uns auch noch mit Hermann Assies, dem Vorsitzenden des Bürgervereins Weingarten unterhalten, der gegen die Privatisierung gestimmt hat und nun an an die Gemeinderäte appeliert: "Bürgermebeiligung ernst nehmen!" 11:46

Im obigen Beitrag enthalten ist bereits das Interview mit Bianca Reinhardt, Mieterin der Sulzburger Straße, die sich vehement gegen die Privatisierung aussprach und in der Sitzung auch kritisierte, dass der Gemeinderat immer wieder Ausnahmen vom Beschluss zukünftig immer 50 % sozialen Mietwohnungsbau zu schaffen, beschließt. Wer sich nicht den langen kompletten Beitra anhören will, hier nochmal das Interview mit Ihr nach der Sanierungsbeiratssitzung: 8:53