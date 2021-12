"Es ist zynisch, Armut in Weingarten zu beklagen und dann in Eigentumswohnungen umzuwandeln."

Die Freiburger Stadtverwaltung und die Stadtbau haben die geplante Privatisierung von 120 FSB Wohnungen in der Sulzburger Straße 15-19 in Weingarten doch noch gestoppt. Im Verlauf der Planungen zur Sanierung und Privatisierung der FSB-Mietwohnungen in der Sulzburger Straße sei der Wert des Grundstücks mit Blick auf aktuelle Bodenwertentwicklungen zu stark gestiegen. Die Frage, ob tatsächlich die steigenden Preise oder doch eher der massive Widerstand in Weingarten zu einem Umdenken geführt haben, bleibt offen. Die Freiburger Grünen haben ihre Niederlage aufgrund der abgesagten Privatisierung indes offenbar noch nicht überwunden und wollen das Thema im Stadtbauaufsichtsrat im Februar wieder auf die Tagesordnung setzen. Sie trauern sie dem Geld hinterher, das ein Verkauf in die Stadtbaukasse gebracht hätte. Der Verkauf hätte 6,9 Mio. € bzw. beim Verkauf von sanierten Wohnungen knapp 11 Mio. € einbringen sollen. „Allein diese Zahl zeigt unseres Erachtens, welche Bedeutung ein Liquiditätszufluss durch den Grundstückstransfer in der Sulzburgerstraße für die FSB hätte.“ so die Grünen. Sehr erfreut über die verhinderte Vernichtung von 120 Mietwohnungen ist das Freiburger Mietenbündnis. Über den jüngsten Grünen Vorstoß haben wir mit Günter Rausch vom Freiburger Mietenbündnis und demnächst Stadtrat der Linken Liste, gesprochen.