BVerfG bestätigt Verbote der Hamas-nahen IHH, der nazistischen HNG und des Chapter Westend der Hells Angels

Während sich das BVerfG beim NPD-Verbotsverfahren überzeugt gab, das keine hinreichend bestimmbare konkrete Gefahr in der Beseitigung der ( ="ausgehen auf") verfassungmässigen Ordnung gegeben sei, sieht der 1. Senat das bei Vereinsverboten nach Art.9 Abs.2 GG wesentlich lockerer. (Lockerer ist vor allem auch die Verbotspraxis. Mit 60 Verboten seit 2001 wesentlich mehr als als im Zeitraum zwischen 1964 und 2001!)

Schon eine kämpferisch-agressive Betätigung sei für die in das Ermessen der Exkutive gestellten Verbot mit den Gründen aus Art. 9 Abs.2 GG (Zwecke oder Tätigkeit wider Strafgesetze oder gegen verfassungsmässige Ordnung oder Völkerverständigung) möglich machen. Bei der der Hamas zuarbeitenden IHH e.V. sei es bei der überwiegend für Sammlung für die medizinische Versorgung deren Kämpfer gegeben gewesen, bei der HNG in der Bestärkung bzw. Verstetigung, der gewaltbereiten, der von ihr betreuten nazistischen Gefangenen und Angehörigen und deren zukünftigen Agierens in der Gesellschaft, bei den Hells Angels in der Formierung und Unterstützung iher Mitglieder zu gesetzwdrigen Handlungen.

Eine erste Einschätzung zum Beschluss des 1. Senates vom 13.07.2018 von Michael Menzel