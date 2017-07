Ja was? Bei TTIP hat die EU-Kommission die von 3,3 Millionen EU-Bürgern unterstützte Initiative "Stop TTIP" mehrere Jahre lang blockiert und ins Leere laufen lassen. Nun wird CETA am 21. September 2017 vorläufig in wesentlichen Teilen in Kraft treten. Noch müssen alle EU-Staaten ratifizieren. In der BRD hat CETA rechen technisch im Bundesrat keine Mehrheit, wenn … . Sarah Händel von der Organisation Mehr Demokratie zum Stand der Möglichkeiten.