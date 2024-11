Chaosradio Freiburg 0xA4

Beim verfassen einer Mail mit "python script from hell" ploppte "tone detection - we now offer suggestions to help with the tone of your wrtining yes / no / never https://chaos.social/@vidister/113526780488025292 .....und will deine Datein in eine "verbunde erfahrung" auslagern, sprich deine files durch ihre KI jagen. Das ist Opt out - sprich standarmäßig aktiv und sher gut versteckt: Outlook -> Date -> Option -> Trust center -> Trust center einstellungen -> Privatsphäre -> Optionale verbundene Erfahrung: checkbox bei "optionale verbundene Erfahrung einschalten"