Die Climate Games finden in Basel vom 3.-13. August 2018 statt. Mit Beiträgen, Aktionstrainings und Workshops soll an dem Klimacamp auf die Aktionstage am 10. und 11. August vorbereitet werden. Geplant ist eine Aktion am Schweizer Ölhafen um auf die Rolle der Schweiz in der Erderwärmung aufmerksam zu machen. Auch soll es dieses Jahr eine feministische Intervention geben. Wir sprachen mit engagierten Aktivistis.