UmweltaktivistInnen blockieren den Sitz Schweizer Banken in Zürich und Basel

Update: Zum Zeitpunkt des Interviews hatte die Polizei in Zürich die Blockade durchbrochen, indem sie Menschen abführte und in Gewahrsam nahm. Währenddessen wirkte die Polizei in Basel noch deeskalativ. Am Montagnachmittag wurden die Blockaden an beiden Orten durchbrochen, das Collective Climate Justice spricht in diesem Zusammenhang von rund 100 Festnahmen und rief am Abend zum Protest gegen diese Repression auf.

In Basel und Zürich haben am heutigen Montag früh Dutzende UmweltaktivistInnen den Sitz von zwei Schweizer Grossbanken blockiert. Es handelt sich um die Banken Crédit Suisse in Zürich und UBS in Basel. Das Collective Climate Justice, das hinter der Aktion steht, wirft beiden Banken vor, zu den grossen Verursacherinnen des Klimawandels zu gehören. Über die Aktion haben wir am Montagmittag im Punkt12 mit Elisabeth gesprochen, der Sprecherin des Collective Climate Justice in Basel. Wir haben sie zunächst gefragt, wie es zu diesem Zeitpunkt um die Blockaden stand.