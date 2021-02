Corona over Europe Teil 2: Schweden

Schweden war und ist das einzige westliche europäische Land, das bei der Pandemiebekämpfung auf Einsicht und Selbstverantwortung der BürgerInnen, statt auf staatliches Herunterschließen der Gesellschaft setzte. Da alleine die Existenz eines solchen Modells die scheinbare Alternativlosigkeit staatlich verordneter Zwangsdistanzierungen infrage stellt(e), war das hiesige mediale Meinungsbild recht uniform: die Schweden würden damit in eine Katastrophe schlittern. In dem Interview wird die aktuelle Situation in Schweden erfragt und geklärt, ob unsere nördlichen Nachbarn wirklich so viel schlechter dran sind, weil keine omnipotenten Alphatierchen für sie entscheiden, was zu tun ist und mit wem sie sich wann und wie treffen dürfen.