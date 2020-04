Crazy Bluesclubradio 2. April 2020

Die Welt dreht durch und das Bluesclubradio goes crazy...

Tracklist:

1 Big Daddy Wilson – Crazy World

2 The Derek Trucks Band – I’d Rather Be Blind, Crippled Crazy

3 Afroman – Crazy Rap

4 Jem – Crazy

5 JJ Grey & Mofro – 99 Shades of Crazy

6 Keith Stone & Red Gravy – Crazy In Love With You

7 Lauren – Crazy Times

8 Pointer Sisters – Don’t It Drive You Crazy

9 Michael Franti & Spearhead – Crazy, Crazy, Crazy

10 Montell Jordan – I’m Going Krazy

11 Papik feat. Alan Scaffardi – Crazy

12 Space Raiders – Beautiful Crazy

13 Toni Hoffmann Band – Crazy