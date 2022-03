Daniel Schulz über seinen Roman "Wir waren wie Brüder"

Die Lesereihe bauschen&biegen ging am 12.März in die 12te Ausgabe. Der Autor Daniel Schulz kam dabei mit dem Streetworker Patrik Differt ins Gespräch. Die Veranstaltung von samt&sonders macht den Auftakt zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Daniel Schulz las aus seinem Roman "Wir waren wie Brüder". Darin geht es um das Aufwachsen in den 1990er Jahren in Brandenburg unter und mit Neo-Nazis. Mit uns hat er über seinen Roman und das Romaneschreiben gesprochen.

Daniel Schulz: "Wir waren wie Brüder"

Hanser Berlin, 288 Seiten, 23 Euro.