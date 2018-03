Das Grounding des Knast Weiterstadt bei Darmstadt durch das RAF-Kommando "Katharina Hammerschmidt" am 27.3.1993. Kommentar im RDL Tagesinfo vom 29.3.1993

Es war die letzte Komandoaktion der RAF. Ein Jahr nach der Deeskalationserklärung, auf tödliche Anschläge zu verzichten.

Drei Monate später am 27. Juni 1993 lag nach einer BKA/GSG 9 Aktion Wolfgang Grams auf den Gleisen von Bad Kleinen - getötet durch einen aufgesetzten Schuss. Der GSG9 Beamte Michael Newzrella kam bei Zugriff ebenfalls zu Tode, nachdem zuvor schon Birgit Hogefeld überwältigt und festgenommen und der vom Geheimdienst angesetzte Spitzel Klaus Steinmetz laufen gelassen wurde.

Der Kommentar bezeichnet die Knastsprengung ohne tödliche Gewalt als die wohl best vermittelte aus der ganzen RAF Geschichte seit 1972.

Die angesprochenen medialen Reaktionen in der linken Presse zeigen zugleich, wie weit schon sowohl der "Frontansatz" bzw. in der "Deesaklationerklärung" die Re-Orientierung an den "radikalen sozialen Bewegungen" wohl nicht erst seit der auf "BigRaushole" 1977 statt "Gesellschaft ohne Knäste" focussierten RAF-Politik losgelöst und marginalisiert war. Ganz zu schweigen vom Bruch mit den Ex-RAF-Gefangenen im Knast

s.a. Erklärung der RAF zu Weiterstadt http://www.rafinfo.de/archiv/raf/raf-30-3-93.php