Das Lesewütige Kaffeekränzchen - Romansoldaten im letzten Jahr des 2. Weltkriegs

Längst sind sie über 90. Die Männer, die als deutsche Soldaten für ein unmenschliches Regime gekämpft haben. In Gedanken und Träumen erleben sie den Krieg wieder und wieder. Wir stellen drei Romane vor, die sich mit dem letzten Kriegsjahr befassen, als nur noch die ganz Verbohrten an den Endkrieg glaubten und trotzdem jeder Deserteur erbarmungslos erschossen wurde. Was erleben die Romansoldaten, wissen sie bereits, dass die Schuld schwer auf ihnen lasten wird? Und was berichten sie über die Juden? Denn die Schoah fand nicht nur in den KZs sondern auch an den Fronten statt.

Wir stellen vor:

Unter der Drachenwand - Arno Geiger

Im Frühling sterben - Ralf Rothmann

Der Überläufer - Siegfried Lenz