Unter der Drachenwand - Arno Geiger

Ein verwunderter junger Soldat hat nach 5 Kriegsjahren eine Auszeit am österreichischen Mondsee. Es ist 1944, an den Endsieg glauben nur noch die ganz Verbohrten, und er versucht seine Rückkehr an die Front so lange wie möglich rauszuzögern. Veit leidet unter posttraumatischen Belastungsstörungen und ist sich der Schuld, die er auf sich geladen hat, bewusst. In Form von Briefen lässt Geiger weitere Stimmen in den Roman einfließen. Eine jüdische Familie auf der Flucht, eine Familie im zerbombten Darmstadt und ein Junge aus Wien, der ein Mädchen liebt, aber es ist Krieg. Isabella Bischoff hat diesen Roman begeistert besprochen: