Literarisches Geplauder über Soldaten-Romane

Nach Vorstellung der drei Romane über deutsche Soldaten im letzten Kriegsjahr des 2. Weltkriegs nahmen wir die Romane kritisch unter die Lupe.

Wie sind die Protagonisten angelegt? Glauben die Soldaten noch an Endsieg und NS in diesem letzten Kriegsjahr? Außerdem interssieren uns Schuld und Traumata in den Romanen und wieviel Entscheidungsspielraum die Autoren ihren Soldaten zugestehen. In keinem Roman beschäftigen sich die Soldaten mit der furchtbaren Situation der Juden. Warum legen das die Autoren so an?