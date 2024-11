Radio Ech (deutsch) 14.11.2024 - Ukrainische Soldaten in Freiburg

Seit Beginn des großen Kriegs Russlands gegen die Ukraine wird ein Teil von ukrainischen Kriegsverletzten im Ausland behandelt, darunter ein Teil in Deutschland und darunter welche in Freiburg. Größtenteils sind es Soldaten mit besonders schweren oder komplizierten Verletzungen, die als ganz normale Durchschnittsbürger zur Waffe greifen mussten und nun mit traumatisierenden Fronterfahrungen und schwerverletzt sich in einem fremden Land wiederfinden. Wie wird ihnen hier geholfen und mit was für Problemen werden sie hier konfrontiert - darüber sprechen wir in unserer Sendung.