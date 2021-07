Das Magazin zum CSD Freiburg 2021

Heute haben wir wieder eine bunte Palette an Themen - von Politik, Gesellschaft, Kultur bis hin zu Boulevard.

Man mag es kaum glauben, aber es ist CSD- und PRIDE-SAISON - und zwar in der Stadt ebenso wie auf dem Land.

In Freiburg findet zum Beispiel am Samstag, den 17. Juli 2021, der CSD statt: coronabedingt anders als sonst, zum Beispiel wird es keine Parade geben, wohl aber eine Kundgebung und vieles andere!

Der CSD-Verein Freiburg hat sich nicht unterkriegen lassen und trotz schwieriger Verordnungen und Umstände ein spannendes und relevantes Programm zusammengestellt.

Was genau und wie sich das Grossevent auch ohne die Party finanzieren kann bzw. wie man noch helfen kann, erfragen wir bei Ronny Pfreundschuh vom CSD Verein.

Aber auch auf dem Land und in den kleineren Gemeinden tut sich was. Bereits 2020 hat sich eine Gruppe von engagierten Menschen zusammen getan und die DORFPRIDE in's Leben gerufen. Die Idee: nicht nur in den Metropolen sollte man für LGBT eintreten, sondern auch dort, wo Viele noch versteckt ihr Leben verwirklichen können - oder auch bislang überhaupt nicht. 2020 ging es los in Mühlhausen im Kraichgau, Rhein-Neckar-Kreis.

Und nun am 31. Juli 2021 findet die zweite DORFPRIDE im baden-württembergischen Oftersheim statt.

Wie laufen die Vorbereitungen? Wie sind bislang die Reaktionen? Was ist geplant? Das und mehr fragen wir Susanne und Cilly vom Orga-Team.

Bereits vergangene Woche war er bei uns Thema - diese Woche ist er LIVE bei uns zu Gast, der The-Voice-of-Germany-Star Keye Katcher, der uns seine brandaktuelle Single "It's Gonna Be Good" vorstellen wird. Aber nicht nur darüber, sondern auch über seine spannende Karriere, in der er sich immer wieder neu erfindet, und seine Leidenschaft für die queeren Bühnen, wollen wir mit ihm reden.

Vor wenigen Wochen hatten wir Uwe Peter vom Verein Farbvogel zu Gast, der zusammen mit einem auserlesenen Team den schwulen Kult-Roman "Herbstmond" von Marisa Hart auf die Bühne bringen möchte. Um das ambitionierte Projekt zu stemmen, haben sie eine Crowdfunding-Aktion in's Leben gerufen, die noch läuft:

https://www.lokalhelden.ch/theaterstueck-herbstmond

Wie läuft es? Wann wird die Uraufführung sein? Wir fragen nach.

Außerdem gibt es wieder Nachrichten aus der schwulen Welt und noch sehr viel mehr!

Im Studio: Hartmut und Alex