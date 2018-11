Das reaktionäre Frauenbild der Identitären Bewegung

Die „Identitäre Bewegung“ in Deutschland schaffte es erstmals im August 2016 sich in das Licht der Öffentlichkeit zu drängen. Rechte Aktivisten kletterten auf das Brandenburger Tor, um dort pressewirksam ein Transparent zu befestigen. In Freiburg versteckten sie ihre Flyer in Büchern der Unibibliothek oder veranstalteten Transpi-Drops um Morde an Frauen rassistisch zu instrumentalisieren. Auch in Bayern existiert die IB - die Genoss*innen vom Antifaschistischen Aufbau München haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und eine Broschüre darüber veröffentlicht. Ihre Ergebnisse stellten sie uns vergangenen Samstag im White Rabbit bei der Veranstaltung Always Antifascist vor. Organisiert vom Offenen Antifaschistischen Treffen (OAT) im liz Freiburg.

Den gesamten einstündigen Vortrag könnt Ihr demnächst bei O-Ton Playback nachhören.