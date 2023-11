Das Wasser des Sees ist niemals süß - Roman von Giulia Caminito

Gaia wächst in einer Sozialwohnung in der Nähe von Rom auf, mit dem durch einen Arbeitsunfall aus dem Leben geworfenen Vater, ihrem anarchististischen Bruder, den kleinen Zwilligen und Mutter Antonia, die versucht, die Familie zusammenzuhalten und dabei rücksichtslosen Druck ausübt. Gaia soll gut in der Schule sein, studieren, was besseres werden. Aber Gaia hat nie was die anderen haben: Das Handy, das Instrument, die Klamotten. Aufstieg durch Bildung ? Ein Versprechen das nicht so leicht zu erreichen ist. Vor allem wenn man furchtbar wütend ist.

Christoph Seidler war sehr angetan von diesem Roman, der in Italien ein Bestseller ist: