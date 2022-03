Das Wunder Rosemarie

Ein bißchen Spekulation à la Marilyn-Tapes; ein bißchen Tragik wie in Fräulein Julie - die Immoralisten liefern wie gewohnt ein solides Stück ab:

"Die Rekonstruktion des spektakulärsten Kriminalfalls der 50er-Jahre und eine bitterböse Satire auf das sogenannte 'Wirtschaftswunder'.

Jeder Deutsche kannte in den 1950-er Jahren Rosemarie Nitribitt. Der Mord an der Frankfurter Sexarbeiterin war der erste große Skandal der jungen Bundesrepublik, denn zum illustren Kundenkreis 'Der Nitribitt' zählten Adlige, Wirtschaftsbosse, Rennfahrer und Politiker. Die Sensationspresse, wie die biedere Hausfrau, gierten nach jeder Neuigkeit über das prominente Mordopfer, das nach den Maßstäben der Zeit viel zu selbstbewusst auftrat und ihre Freier auf offener Straße aus einem Luxus- Sportwagen heraus anzusprechen und mit in ihr Appartement in der Frankfurter Innenstadt zu nehmen pflegte. Rosemarie wollte nach ganz Oben und dafür war sie bereit alles zu tun. Das ehemalige Heimkind zählte bereits mit 24 Jahren zu den absoluten Topverdienern der Republik. Wer aber hatte einen Grund Rosemarie umzubringen?

Wir rekonstruieren den letzten Tag im Leben der Rosemarie Nitribitt in einer bitterbösen Satire über das sogenannte Wirtschaftswunder."

Besetzung:

Rosemarie: Chris Meiser

Der Hausfreund: Jochen Kruß

Der Erbe: Florian Wetter

Die Putzfrau: Christina Beer

Der letzte Kunde: Sebastian Ridder



Text/ Regie/ Bühne/ Ausstattung: Manuel Kreitmeier