Dear White People Vol.2 #Frauen* im Schweizer Theaterbetrieb

Das Freiburger Symposium „Dear White People …“ geht in die zweite Runde! Diesmal heißt es „Check Your Privilege!« Es beschäftigt sich mit Critical Whiteness, Intersektionalität und Dekolonisierung von Entwicklungspolitik – diskursiv, ästhetisch und erlebnisorientiert.

Isabelle Ihring ist Sozialpädagogin an der PH Freiburg mit den Schwerpunkten Postkolonioalismus und Critical Whiteness. Sie selbst hat bereits auch zahlreiche Rassismuserfahrungen gemacht. Sie wird bei dem Panel „Ich sehe was, was du nicht siehst – warum wir dringend übers weißsein reden müssen“ am 11. januar auf dem podium sitzen.

Johanna Dangel arbeitet bei dem Freiburger Verein Zusammen leben in Freiburg und ist maßgeblich für die Organisation des Festivals verantwortlich.

Der Theaterbetrieb – Spielräume für die Geschlechter? «Welche Rolle spielen die Geschlechterverhältnisse im Schweizer Kulturbetrieb?» Dieser wichtigen Frage geht im Rahmen der Vorstudie Geschlechterverhältnisse im Schweizer Kulturbetrieb ein Team von Wissenschaftlerinnen am Zentrum Gender Studies der Universität Basel in Kooperation mit Pro Helvetia und dem Swiss Center for Social Research (CSR) seit Oktober nach. In einem ersten Schritt nimmt die Studie den Theaterbetrieb in den Blick. Und so laden wir mit einem Podium dazu ein, gemeinsam zu diskutieren, inwiefern Geschlecht nach wie vor eine zentrale Rolle spielt: bei Gagenverhandlungen, in der Ausbildung, bei der Spielplangestaltung, bei Besetzungsfragen, bei Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei der Besetzung von Leitungspositionen usw. Aus der Perspektive verschiedener Theaterschaffender versuchen wir eine erste Bestandsaufnahme zu leisten, die den Status Quo und das Unbehagen mit diesem sichtbar macht, der aber auch einen Blick wirft auf alternative Modelle und Handlungsspielräume. Es werden diskutieren: die Schweizer Theaterautorin Darja Stocker, die designierte Co-Leiterin des Schauspiels Theater Basel Inga Schonlau, die Schauspielerin Anne Haug, der Dramaturg und Dozent des Mozarteums Salzburg Christoph Lepschy, der Regisseur Patrick Gusset, die Leiterin Theater/ Tanz Kaserne Basel, Hannah Pfurtscheller, eine Vertreterin von Female Act sowie Regula Düggelin von Pro Helvetia und die Geschlechterforscherin Dominique Grisard, Direktorin des CSR. Moderiert wird das Gespräch von Andrea Zimmermann, der Projektleiterin der Vorstudie