Dekker am 28.07. live beim ZMF

Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat Brookln Dekker bereits als Mitglied des angloamerikanischen Indie-Folk-Duos Rue Royale erlangt, ist mittlerweile jedoch auf Solopfaden unterwegs. Mit "I Won't Be Your Foe" hat er 2022 sein zweites Album veröffentlicht, das gemeinsam mit dem Schlagzeuger Stefan Wittich (TELE, Freiburg) und dem Produzenten Zach Hansen (u.a. Mix für Bon Iver, The Staves, Whitney) aufgenommen wurde. Entstanden ist ein kohärentes und klares Indie-Folk-Album, das durch großartiges Songwriting, zurückhaltende Gitarren und eine wundervolle Stimme zu überzeugen weiß. Eva sprach mit Brookln übers Solo-Musizieren, sich unter Hüten Verstecken, Yoga und natürlich das aktuelle Album.