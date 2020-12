Der musikalische Jahresrückblick

Jahresrückblick mit den Delikatessen auf Plattentellern.

Ein verrücktes Jahr geht zu Ende. Wir bringen nochmal die schmackhaftesten Scheiben des Jahres auf den Teller, frisch gewürzt und wieder aufgewärmt schmeckt ja bekanntlich fast noch besser.

Also einschalten und schmecken lassen!

Setlist:

Glad i lived - Alfa Mist

Welcome to my world - Curtis Harding

Fire - Black Pumas

Nambia - Super Mama Djombo

Malukayi - Mbongwana Star

The Mole - Chimes & Bells (Trentemöller Remix)

Sure Thing - St. Germain

Seasons - Sjava & Reason (Kendrick Lamar)

Do Better - Stormzy

Gbona - Burna Boy

The very night DUB - Hollie Cook