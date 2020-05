Taglich grüßt Coviño

...und schon wieder ein Monat vorbei. Auf keiner legendären Party gewesen, kein berauschendes Konzert erlebt, ABER viel Musik gehört. Das geht! Und wie.

Delikatessen auf Plattentellern präsentiert euch in ihrer Mai Ausgabe alte und neue Leckerein, die gerade erst in der Fusions-Küche gezaubert wurden oder schon lange in diversen Klangküchen gekocht werden.

Gut geeignet, um das ein oder andere Soundgericht zu Hause nochmal abzuschmecken.

N' Guten!

Setlist:

El Niño - DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson

Sure Thing - St. Germain

Summer Madness - Cool & The Gang

El Carretero - Guillermo Portabales

Chevere Que Chevere - Maximo Rodriguez y Las Estrellas Panameños

Walk it Talk it - Migos (feat. Drake)

Rachaels Little Brother - Stormzy

L'hiver Indien / Ghetto Mirador - Baloji

Agama - Umeme (feat. Koko Lawson)

I'll Take Care Of You - Makaya Mc Graven

No Cars Go - Arcade Fire