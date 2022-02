BRIGHTER DAYS AHEAD!!!

Kopf hoch! Der Frühling kommt und mit ihm musikalische Delikatessen, die mit besonders viel Liebe gekocht wurden. Variationen der feinsten SOUL-Küche bringen euch die Schmetterlinge zurück in den Bauch. Also schaltet ein und lasst euch verwöhnen..;

LoVe <3

1. Lee Moses - Time & Place

2. Sharon Jones - Inspiration Information

3. Lee Fields & The Expressions - It rains love

4. Curtis Harding - Hopefull

5. Curtis Harding - So low

6. Michael Kiwanuka - Place I belong

7. Hiatus Kayote - The World it softly lulls

8. Dojo Cuts ft. Carlton Jumel Smith - Here we are

9. Kelly Finnigan - I don't wanna wait

10. Young Gun Silver Fox - Baby Girl

11. Millie Jackson - Love is a dangerous game (live)