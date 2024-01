Wiederholung: Brighter Days Ahead

Ein Ausflug in die Vergangenheit. Leider sind wir für diese Sendung verhindert, weshalb es eine alte Sendung aus dem Archiv zum Nachhören gibt. Aber was könnte besser sein, als ein wenig "Brighter Days Ahead" - Soul vom Feinsten um durch diese arschkalte Winterödnis zu kommen.

Live und mit vielen neuen Schätzen und Kategorien hört ihr uns wieder am 08. Februar um 21 Uhr. Wir freuen uns drauf :)

Setlist:

1. Lee Moses - Time & Place

2. Sharon Jones - Inspiration Information

3. Lee Fields & The Expressions - It rains love

4. Curtis Harding - Hopefull

5. Curtis Harding - So low

6. Michael Kiwanuka - Place I belong

7. Hiatus Kayote - The World it softly lulls

8. Dojo Cuts ft. Carlton Jumel Smith - Here we are

9. Kelly Finnigan - I don't wanna wait

10. Young Gun Silver Fox - Baby Girl

11. Millie Jackson - Love is a dangerous game (live)