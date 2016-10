Demonstration gegen Abschiebungen in Offenburg

In Offenburg findet an diesem Samstag, den 29. Oktober, eine Demonstration gegen die derzeitigen Abschiebungen statt. Die Demonstration, die Flüchtlinge selbst organisiert haben, beginnt um 10:00 Uhr vor dem Offenburger Z.O.B./ Bahnhof und führt zum Rathaus. Die momentan stattfindenen Abschiebungen, so der Aufruf, sind unmittelbare Folge davon, dass immer mehr Länder, aus denen Asylsuchende wegen Krieg, Armut und Verfolgung fliehen müssen, als sogenannte „sichere Herkunftsländer“ eingestuft werden. Der Protest richtet sich insbesondere gegen die Abschiebunegn aus Offenburg und der Ortenau in Richtung Balkan. Die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan, diesmal nach Serbien und Mazedonien, findet laut Aktion Bleiberecht bereits am kommenden Montag, den 31. Oktober, um 12.30 Uhr vom baden-Airpark statt. (FK)