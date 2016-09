Schon wieder 85 Personen, darunter viele Kinder und viele Roma in den Kosovo abgeschoben

An diesem Donnerstag, den 29. September, wurden, nur 6 Tage nach der letzten Sammelabschiebung, wieder 85 Personen vom Baden-Airpark in Richtung Balkan abgeschoben. Der Flug nach Pristina (Kosovo) verfrachtete auch 33 Kinder bis 14 jahre in eine ungewisse Zukunft. 37 der Abgeschobenen gehörten laut Regierungspräsidium Karlsruhe der Romaminderheit an. Der nacächste Sammelabschiebeflug findet laut Aktion Bleiberecht am 17.10.2016 nach Albanien statt. Am kommenden Samstag, den 1. Oktober, findet in Heidelberg um 14 Uhr eine Demonstration unter dem Motto ‚Gegen jede Form von Rassismus und Ausgrenzung!‘ statt. Sie richtet sich u.a. gegen die jüngsten gesetzesverschärfungen und die derzeitige Abschiebepolitik.

(FK)