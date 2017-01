88 Personen, darunter viele Familien in eisige Kälte abgeschoben

Am heutigen Donnerstag, den 12. Januar, wurden nur 3 Tage nach der letzten Sammelabschiebung von der auch ein älterer Mann mit Hinrntumor und eine Freiburger Familie betroffen waren, wieder zahlreiche Menchen aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan abgeschoben. 88 Personen wurden mit dem Flug, der um 10 Uhr vom Baden-Deportationairpark startete, abgeschoben, eine Person wurde gezwungen freiwillig auszureisen. Ursprünglich sollten nach Angaben des Karlsruher Regierungspräsidiums sogar 117 Menschen abgeschoben werden. 35 Kinder bis 14 Jahren waren von der polizeilichen Abschiebung betroffen. 17 Personen wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben. 13 der Abgeschobenen gehörten laut RP der besonders diskriminierten Minderheit der Roma an. Am Flughafen in Pristina waren es um 14.30 Uhr am heutigen Abschiebetag -7 Grad. Die Nachtwerte liegen momentan häufig noch deutlich darunter. Ob wirklich alle Abgeschobenen Familien bezeizbare Unterkünfte zu Verfügung haben, ist äußerst fraglich.

Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung ruft anlässlisch der letzten Abschiebung aus Freiburg für Montag, den 16. Januar zum Protest auf. (18 Uhr Rathausplatz Freiburg)

(FK)