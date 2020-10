Grün-Schwarz schiebt inmitten der Coronakrise auch alte und kranke Menschen ab

In der Coronakrise wird vieles eingestellt. Nicht aber die Abschiebungen. Weiterhin werden aus Baden-Württemberg insbesondere Menschen in die Länder des West-Balkans abgeschoben: Am 12. Oktober fand ein Flug nach Pristina im Kosovo, am 20. Oktober nach Tirana in Albanien und am 28. Oktober ein Flug nach Serbien und Nordmazedonien statt. Am 12. Oktober wurde in älteres Ehepaar aus dem Landkreis Biberach in den Kosovo abgeschoben. Das 66 und 64 Jahre alte Paar lebte fast 29 Jahre mit einer Duldung in Deutschland und soll auch krank sein. 5 von 6 Kindern sind hier erwerbstätig. Das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg schiebt auch zahlreiche Personen aus anderen Bundesländern ab. Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung fordert nun in einem offenen Brief einen Winterabschiebestopp in die Balkanländer und begründet das u.a. mit der dramatischen Coronalage auf dem Balkan. Wir haben mit Daniel Lede-Abal, dem Sprecher für Migration und Integration der Grünen Fraktion im baden-württembergischen Landtag, gesprochen.