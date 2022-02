Demonstration gegen Coronademo auf dem Markgräflerplatz

Nachdem sich seit geraumer Zeit immer wieder CoronamaßnahmenkritikerInnen aller politischer und weltanschaulicher Couleur für ihren montäglichen Spaziergang in Müllheim zusammenrotteten, entsteht nun vermehrt Widerstand gegen diese Fragwürdigen Menschenansammlungen. So versammelte sich östlich neben dem Markgräflerplatz in Müllheim die offizielle Anständigendemo gegen die Schwurblerdemo. Getrennt durch ein Paar Hamburger Gitter und beobachtet durch ein für Müllheim garnicht mal so unstattliches Polizeiaufgebot gaben die Rednerinnen und Redner beider Lager ihre Standpunkte zum Besten. Schlussendlich zog die Demonstration mit den Maßnahmengegnern doch wieder durch die Stadt, wobei es zuvor vereinzelt hieß, die Querdenker sollten überhauptnicht zum Laufen kommen.

Im Morgenradio (MoRa) konntet ihr von Davids Reportage über die Gegenkundgebung zur Coronademo die ersten 15 Minuten hören, in der Focus Kultur ab 18:00 Uhr gibt es dann nochmal die komplette Reportage...