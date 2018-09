Demos von Rechten und Demonstrationen gegen rechts am Wochenende

In mehreren deutschen Städten demonstrierten sowohl Rechte als auch Initiativen gegen Rechts. Nur in Köthen waren die etwa 1300 Rechten gegenüber halb so vielen GegendemonstrantInnen in der Überzahl. Sie hatten ausreichend Deutschlandfahnen und einige Plakate, mit Aufschriften wie „Heimatliebe ist kein Verbrechen“ und „Volksverräter absetzen“. Unbeantwortet blieben da die Fragen, was sie mit Heimatliebe meinen und wer für sie das Volk ist.

In Köthen war ein schwer herzkranker, 22-jähriger Deutscher während eines Streites mit Afghanen an Herzversagen gestorben. Der Hergang des Streites ist bisher nicht gerichtlich geklärt. Nach Obduktionsbericht starb der Deutsche nicht aufgrund von Fremdeinwirkung.

In Köln demonstrierten 12 000 Menschen unter dem Motto „Köln zeigt Haltung“ für eine Menschliche Flüchtlingspolitik.

In Gelsenkirchen marschierten 350 Rechte und 2000 GegendemonstrantInnen. Ein 65-jähriger Mann wurde durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt. Er soll zu den GegendemonstrantInnen gehört haben.

In Dortmund wollten einige Rechte offenbar ein „Fest für Demokratie und Vielfalt“ stören. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei.