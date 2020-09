In den letzten 5 Jahren sind 10 Tausende auf der Flucht nach Europa gestorben

„Fünf Jahre nach dem March of Hope und dem `Wir schaffen das!´ der Kanzlerin, ist die Situation für geflüchtete Menschen in und vor allem an Europas Außengrenze katasrophal. U.a. die Initiative Seebrücke macht darauf immer wieder aufmeksam. Im Rahmen von bundesweiten Aktionen, die in diesen Tagen gemeinsam von der Gruppe We’ll come united und der Seebrücke koordinert werden, ruft unter dem Motto „Bringt einen Stuhl“ die Freiburger Seebrücke am Samstag zur Kundgebung auf dem Augustinerplatz auf. Um 13 Uhr sollen Menschen möglichst viele Stühle mitbringen, welche geflüchtete Menschen an Europas Außengrenze symbolisieren sollen. Wir haben mit Henri von der Seebrücke gesprochen.