Widerstand gegen Abschottungspolitik der EU

"Lasst uns die Trauer über die Toten, die Enttäuschung über die versagende Politik und die Wut über die bestehenden Verhältnisse auf die Straße bringen!" Heute, am Samstag den 20.11.2021 haben sich unter diesem Aufruf bei einer Kundgebung der Seebrücke über 80 Menschen am Europaplatz in Freiburg zusammengefunden. In ganz Baden Württemberg wurde zu lokalen Kundgebungen aufgerufen. Dabei standen in erster Linie die Politik Deutschlands und der EU in der Kritik, die auf die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze mit Abschottung reagieren und die dazu führt, dass Menschen mit Gewalt an der Einreise gehindert werden. Aber auch die Berichtererstattungen in deutschen Medien wird aufgegriffen, bei der allzu oft nicht die ausweglose Lage und die unmenschliche Behandlung Geflüchteter im Niemandsland im Vordergrund steht, sondern Berichte, in denen durch die Rede von "gewaltsamen Grenzüberschreitungen" Täter:innen-Bilder erzeugt werden.

Redebeiträge der Kundgebung

Kurdisches Gesellschaftszentrum (FCK): 4:12

feministische Antifa: 6:33

Seebrücke (deutsch): 4:50

Seebrücke (english): 4:27