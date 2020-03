OK... 1990, let's go!

Keine leichte Sache für Jo Chen, sich durch diese Zeit zu hör/wühlen.

Und beim Wühlen und Kramen tauchten dabei noch einige normale, hörenswerte, stellenweise langweilige Songs auf. Nur so viel soll gesagt sein: The Power, Enjoy the silence und Nothing compares 2U sind wirklich schon 30 Jahre alt.

Live am Dienstag ab 22 Uhr.