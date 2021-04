Der Geschmack der Gitarren Teil II

Jetzt geht wieder alles von vorne los...

Die Köche der Soundküche in unserem RDL widmen sich ein weiteres mal dem Geschmack der Gitarren. Milde bis scharfe, kalte bis heiße, feste und flüssige Delikatessen werden aufgetischt und hinreichend serviert.

Bon Apppetit!

Setlist:

Tocotronic - Jetzt geht wieder alles von vorne los

Jimi Hendrix & Band of Gypsies - Who knows

Eddie Hazel - California dreamin

Pink Floyd - Careful with the axe, Eugene

Shuggie Otis - Strawberry letter 23

John Lee Hooker - Whistling & blowing

Tinariwen - Ittus

XIXA (ft. Imarhan) - Eve of Agnes

Hermanos Gutierrez - Hijos del sol

Savíla - Savíla

The Internet - Come over

Gary Clark Jr. - I got my eyes on you

Michael Kiwanuka - The Final Frame