Der Kanzler im Herbst

Mit der Drohung des VW-Managements, mindestens drei Werke in Deutschland schließen zu wollen, ist wohl allen klar geworden, die Einschläge einer Industriekrise kommen näher und das in innen- wie außenpolitisch höchst unruhigen Zeiten. Kanzler Scholz reagiert mit Gipfeltreffen zu denen er einstweilen nichts sagt und sein Finanzminister Lindner mit Gegengipfeln, zu denen er das übliche sagt. So weit, so überflüssig? In gewisser Weise sicherlich. Andererseits könnte Scholz auch einen Coup planen. Das ist eine Spekulation wert.

