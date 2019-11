Der Magical Mystery Mix classic

Soundscapes

Der gesunde & anregende Mix für den Freund des Geräusches, des bizarren Klangs, des obskuren Kraches und der sehr seltsamen Musik. Kopfhörer aufsetzen, zurücklehnen, abfahren - Kino für’s Ohr!

Playlist

1. MMMx-Jingle, kurz / Kurt Maninouk 2:56

2. Bombay Street Sound / Dissidenten 0:37

3. Flash Of The Spirit (Laughter) / Jon Hassel and Farafina 5:46

4. Sugar Daddy / Laika 5:25

5. Ekko / Plastikman 3:56

6. 05 Der Kampf um die Sonne / Raumpatrouille Orion 8:27

7. Clir / Taylor Deupree 6:30

8. Aus Dem Stundenbuch (Rainer Maria Rilke) / Klaus Kindler 3:51

9. Longing for Daydreams / Holger Czukay 5:24

10. Satie: Sonatine Bureaucratique / Håkon Austbø 3:58

11. Polizeifunk / Fischmob 0:22

12. Barry Hall / Terra Zona 3:22

13. Geschirr und Besteck einordnen / Severino Pfifferling 2:33

14. Sysyphus, Pt. 4 / Pink Floyd 7:00

15. Aus Dem "Memories" / C.J.Schaeuble/H.Jankoswki, 1967 0:33

16. Crabcraft / Björk 5:12

17. Interlude (Spex Edit) / Carl Craig & Moritz von Oswald 4:08

18. Kirschenlied / Sofa Surfers & Filmdialoge 1:33

19. Burning Path / Jean-Michel Pilc 0:47

20. Kurze Pause / Der kleine Tierfreund 0:17

21. Walking On Ice / Frank Bretschneider 6:35

22. Burnig Nylon Stockings / Der Bayer 1:11

23. Zuckerschock 2011 / Der Bayer - Sommerloch 2:56

24. Kosmoskost Klopstock / IFA Wartburg - Plattenbau 5:36

25. Running to the Church / Quadro Nuevo - Ciné Passion 2:00

Wer mehr wissen will oder Rückmeldung zur Sendung geben will (worüber ich mich freue), schreibt an maninouk@mmmx.de