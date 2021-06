Der Seepark darf kein neuer Augustinerplatz werden! So der Titel eines offenen Briefs der Freiburger Jusos an Oberbürgermeister Martin Horn, der die Räumung der großen Seeparkwiese am Samstag den 12. Juni durch die Polizei kritisiert. Die Polizei erklärt 400 bis 500 Menschen hätten sich am Seeepark aufgehalten. Wegen lauter Musik und Partylärm hätten sich zahlreiche Anwohner beschwert, ab 22 Uhr habe man Platzverweise erteilt. Jann Köster von den Freiburger Jusos erhielt selber einen Platzverweis und kritisiert das Vorgehen der Freiburger Polizei. Wir haben mit ihm und Pascal Schnieder von den Jusos über ihre Kritik und das Problem der Verdrängung von jungen Menschen von öffentlichen Plätzen gesprochen.