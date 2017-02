Der Trick, der die Bankenkrise angetrieben hat, soll wieder erlaubt werden

Während die öffentliche Wahrnehmung sehr von den Problemen der Handelspolitik von CETA bis zu Trumps Ausfällen gegen die Globalisierung gefangen ist, werden die Veränderungen in der Finanzmarktpolitik kaum beachtet, obwohl sie uns noch im wahrsten Sinne des Wortes teuer zu stehen kommen können. Dies betrifft nicht nur Trumps Deregulierungen, sondern auch die EU, wo die EU-Kommission wieder auf "Verbriefung" setzen will. Das Wort klingt harmlos, doch gerade die Möglichkeit Kredite zu "verbriefen", d. h. sie zu bündeln und so diue Risiken zu verschleiern war eine Hauptursache der Bankenkrise, die heute unter dem Etikett "Eurokrise" Europa noch immer ujmtreibt. vor nallem weil sich viele Länder an Begleichung der faulen Kredite der Banken (Volksmund: "Bankenrettung") gehörig verschluckt haben. Radio Dreyeckland sprach mit Thomas Theobald vom Institut für Makroökonomischen Konjunkturforschung der Hans Böckler Stiftung.