Kitty Solaris - James Bond

Was hat die erfahrene, emanzipierte und heimlicher Feuilleton-Liebling Kitty Solaris mit James Bond zu tun? Nichts. Außer, dass sie schon lange ein Album mit diesem Titel machen wollte und es ihrer Meinung nach gerade eine besonders große Sehnsucht nach einem „Weltretter“ gibt, der sich aus schier ausweglosen Situationen befreien kann. Dabei schlägt sie auf ihrem noch recht frischen Werk eher pazifistische Töne an, nach dem Motto „Fighting for Peace is like fucking for Virginity“. Aber nicht nur der Frieden im Sinne von Frieden in der Welt, sondern auch als metaphorischer universeller Zustand für den Frieden im Zwischenmenschlichen wird er besungen. Der Frieden im kleinen Glück oder auch den letzten Frieden, den man im Tod findet. Eva sprach mit Kitty ganz ausführlich über dieses musikalisch begeisternde Album mit all den Themen, die sie gerade so umtreiben.