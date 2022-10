Die Musikerin und Labelbetreiberin (Solaris Empire) brachte am 16.09. ein neues Album raus und Eva traf sie in ihrer Küche in Berlin. Kitty Solaris ist ein Profi darin, sich eigene Strukturen aufzubauen, aber wie hart der Kampf auch ist, sie bewahrt sich ihre Fragilität als Quelle der Inspiration. Ihr nunmehr achtes Album „Girls & Music“ ist nach dem elektronischen Vorgänger „Sunglasses“ eine Symbiose aus Gitarre, Gesang und modernen Synthiepop-Sounds. Die heimliche Indie-Queen aus Berlin beweist einmal mehr, dass sie aus akustischen und elektronischen Elementen Berauschendes destillieren kann. Kitty Solaris berührt dabei mit „Girls & Music“ existenzielle Themenfelder, aber sie drängt sie uns nicht auf. Ihr Angebot ist ein Geschenk, denn die Künstlerin hat es verstanden, dass Angst – wie es einst Rainer Werner Fassbinder in „Angst essen Seele auf“ formulierte, keine Basis für das eigene Leben darstellt.