Der Vortrag von Edith Bartelmus-Scholich : Das Frauenbild der AfD und anderer Rechter

Im Cargo-Theater in der Haslacher Straße 15 fand am 8. März eine Veranstaltung mit Edith Bartelmus-Scholich statt. Der Vortrag von ebenjener Sprecherin der feministischen Bundesarbeitsgemeinschaft LiSA, mit dem Titel “Das Frauenbild der AfD und anderer Rechter“ ist hier nachhörbar. Die Sehnsucht nach der sich unterordnenden Frau, die Wiederaneignung einer dominanten Männlichkeit und der damit einhergehende Antifeminismus dienen oft als Einstiegsdroge in ein national völkisches Weltbild und bilden einen Kitt rechter Gruppierungen weltweit. Das wurde auch mithilfe von Bildmaterial erläutert. Diese zum Vortrag gehörende Präsentation findet ihr in der Bildergalerie.